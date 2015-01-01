Закупка вторсырья в г. Бобруйск

Виды принимаемого вторсырья:
Закупка вторичного сырья производится:
Контактный телефон по вопросам, связанным с закупкой ВМР, в г. Бобруйске: 8(0225)72-45-53, 72-45-44.
Контактный телефон ОАО "БЕЛМЕТАЛЛ" по вопросам, связанным с ВМР: 8(017)355-56-82
Закупочные цены на вторичное сырье принимаемое от населения в г. Бобруйск
|
Наименование
|
Цена, за кг
руб.
|
Макулатура
|
0,25
|
Стеклобой тарный
|
0,16
|
Стеклобой листовой
|
0,05
|
Изношенные шины
|
0,01
|
ПЭТ-бутылка
|
0,45
|
Отходы полиэтилена мягкого других цветов, сортированные по цвету (пленка черная, синяя, голубая, зеленая, красная и др.)
|
0,25
|
Отходы полиэтилена мягкого бесцветного (пленка)
|
0,75
|твердые полимерные отходы (ящики вино-водочные, выдувная тара, канистры полиэтиленовые)
|
0,40
График работы стационарных приёмозаготовительных пунктов вторсырья в г. Бобруйске
|
Адрес
|
Режим работы
|
г. Бобруйск, ул. Рокоссовского, 5 (рынок Западный)
|
вторник-пятница с 8.00 до 15.00
суббота, воскресенье с 8.00 до 14.00
понедельник - выходной
|
г. Бобруйск, ул. Днепровской флотилии, 40 (рынок Северный)
|
г. Бобруйск, ул. Западная, 1
|
Рабочие дни с 8.30 до 17.00
перерыв на обед с 12.30 до 13.00
|
День недели
|
Гос.номер авт.
|
Время работы
|
Маршрут
|
Понедельник
|
АВ 6027-6
|
9.00-12.30
|
г. Бобруйск, пересечение ул. Парковой с ул. Димитрова
|
Среда
|
13.00-16.30
|
пос. Титовка
|
Четверг
|
9.00-12.30
|
г. Бобруйск, ул. Черепичная 36 (у продовольственного магазина)
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