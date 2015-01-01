220075 г.Минск
Партизанский 174-301
Время работы:
8:30-17:00
ОПТ +375(17) 282-91-91
Магазин +375(17) 392-88-80
info@belmetall.com

Закупка вторсырья в г. Бобруйск

Виды принимаемого вторсырья:

  1. Макулатура
  2. Отходы полиэтилена
  3. ПЭТ - бутылка
  4. Стеклобой тарный
  5. Стеклобой листовой
  6. Изношенные шины

Закупка вторичного сырья производится:

  1. От физических лиц на приемозаготовительных пунктах
  2. От юридических лиц на основании договора поставки

Контактный телефон по вопросам, связанным с закупкой ВМР, в г. Бобруйске: 8(0225)72-45-53, 72-45-44. 

Контактный телефон ОАО "БЕЛМЕТАЛЛ" по вопросам, связанным с ВМР: 8(017)355-56-82

Закупочные цены на вторичное сырье принимаемое от населения в г. Бобруйск

Наименование
Цена, за кг
руб.
Макулатура
0,25
Стеклобой тарный
0,16
Стеклобой листовой
0,05
Изношенные шины
0,01
ПЭТ-бутылка
0,45
Отходы полиэтилена мягкого других цветов, сортированные по цвету (пленка черная, синяя, голубая, зеленая, красная и др.)
0,25
Отходы полиэтилена мягкого бесцветного (пленка)
0,75
твердые полимерные отходы (ящики вино-водочные, выдувная тара, канистры полиэтиленовые)
0,40

 График работы стационарных приёмозаготовительных пунктов вторсырья в г. Бобруйске

Адрес
Режим работы
г. Бобруйск, ул. Рокоссовского, 5 (рынок Западный)
вторник-пятница с 8.00 до 15.00
суббота, воскресенье с 8.00 до 14.00
понедельник - выходной
г. Бобруйск, ул. Днепровской флотилии, 40 (рынок Северный) 
г. Бобруйск, ул. Западная, 1
Рабочие дни с 8.30 до 17.00
перерыв на обед с 12.30 до 13.00
 
 График работы и маршруты передвижного приёмозаготовительного пункта вторсырья. 
День недели
Гос.номер авт.
Время работы
Маршрут
Понедельник
АВ 6027-6
9.00-12.30
г. Бобруйск, пересечение ул. Парковой с ул. Димитрова
Среда
13.00-16.30
пос. Титовка
Четверг
9.00-12.30
г. Бобруйск, ул. Черепичная 36 (у продовольственного магазина)

 

 
 
 
 
 
 

Контакты

220075 г.Минск
Партизанский 174-301
Время работы:
8:30-17:00
ОПТ +375(17) 282-91-91
Магазин +375(17) 392-88-80
info@belmetall.com
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пр.Партизанский 174-301
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