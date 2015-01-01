Закупка вторсырья в г. Бобруйск

Виды принимаемого вторсырья:

Макулатура Отходы полиэтилена ПЭТ - бутылка Стеклобой тарный Стеклобой листовой Изношенные шины

Закупка вторичного сырья производится:

От физических лиц на приемозаготовительных пунктах От юридических лиц на основании договора поставки

Контактный телефон по вопросам, связанным с закупкой ВМР, в г. Бобруйске: 8(0225)72-45-53, 72-45-44.

Контактный телефон ОАО "БЕЛМЕТАЛЛ" по вопросам, связанным с ВМР: 8(017)355-56-82

Закупочные цены на вторичное сырье принимаемое от населения в г. Бобруйск

Наименование Цена, за кг руб. Макулатура 0,25 Стеклобой тарный 0,16 Стеклобой листовой 0,05 Изношенные шины 0,01 ПЭТ-бутылка 0,45 Отходы полиэтилена мягкого других цветов, сортированные по цвету (пленка черная, синяя, голубая, зеленая, красная и др.) 0,25 Отходы полиэтилена мягкого бесцветного (пленка) 0,75 твердые полимерные отходы (ящики вино-водочные, выдувная тара, канистры полиэтиленовые) 0,40

График работы стационарных приёмозаготовительных пунктов вторсырья в г. Бобруйске

Адрес Режим работы г. Бобруйск, ул. Рокоссовского, 5 (рынок Западный) вторник-пятница с 8.00 до 15.00 суббота, воскресенье с 8.00 до 14.00 понедельник - выходной г. Бобруйск, ул. Днепровской флотилии, 40 (рынок Северный) г. Бобруйск, ул. Западная, 1 Рабочие дни с 8.30 до 17.00 перерыв на обед с 12.30 до 13.00

График работы и маршруты передвижного приёмозаготовительного пункта вторсырья.